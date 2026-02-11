“Draco”: el perro guardián que murió defendiendo su hogar durante el asalto en Coronel Bogado

La calurosa madrugada de este martes, el descrito como cariñoso, noble y atento perro llamado “Draco” cumplía su función dentro de las instalaciones de las oficinas administrativas de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado, Itapúa.

Era un perro guardián y acompañaba a los funcionarios de seguridad para defender el sitio que era su hogar.

Los propietarios de la empresa lo consideraban parte de la gran familia. Los funcionarios lo describían como un perro amoroso, leal y celoso custodio de los trabajadores del sitio.

Además, el hijo del propietario de la empresa, Jhonatan Giles, manifestó que se trata de uno de los perros de su padre, a quien tenían mucho aprecio. Es un animal entrenado para fungir como guardián.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Draco era de la raza “dogo argentino”, de impresionante presencia, resultado de una mezcla única entre la fuerza y la agilidad de un cazador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Confirman que vehículos utilizados en atraco y explosión de empresa agroindustrial figuran como robados

Defendió su hogar

Cerca de las 1:00 de la madrugada, un grupo tipo comando, fuertemente armado, llegó a las instalaciones de la empresa. Dos guardias que estaban en la entrada fueron reducidos y maniatados; se presume que los asaltantes eran más de 8 personas.

Cuando intentaron ingresar, Draco intentó defender a los guardias, por lo que se lanzó contra uno de los atracadores. Fue acribillado en el lugar, alcanzado por dos proyectiles en el abdomen, que segaron su noble vida.

Los maleantes explosionaron las oficinas mientras el cuerpo del dogo argentino yacía moribundo en el acceso de aquel sitio que consideraba su hogar. Los atracadores huyeron del lugar sin llevarse nada, pero dejando un profundo dolor y vacío en la familia corporativa, que va más allá de la pérdida material.