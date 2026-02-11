Extraen camioneta hallada en el río Paraná, presuntamente vinculada a atraco a empresa agroindustrial

El fiscal Rodolfo Colmán, con acompañamiento de agentes de la Comisaría 32ª y personal del Área Naval en Itapúa, procedió a la extracción del vehículo hallado ayer, sumergido en el río Paraná, en el distrito de San Cosme y Damián

Se trata de una camioneta tipo Toyota Hilux Surf, color gris plata, que tenía una matrícula que no le corresponde (AAOX 376).

El vehículo fue denunciado como hurtado el 16 de octubre de 2025, en la Comisaría Tercera de la ciudad de San Ignacio, del departamento de Misiones. La víctima fue identificada como Aníbal Iván Vázquez Genes, quien denunció el hecho.

El trabajo de extracción se realizó con dos tractores de la empresa Mboraihú, según el informe policial. El rodado fue encontrado ayer en el sector de la presa Aguapey II, entre el puesto de control 35 y 36, propiedad de la Entidad Binacional Yacyretá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asalto en Coronel Bogado: dos detenidos en una cantera en el departamento de Concepción

Vínculo con el robo

El rodado estaba al costado de un camino que conecta Coronel Bogado con San Cosme. Los investigadores presumen que puede estar relacionado con la huida de los asaltantes, luego de que cometieran el intento de asalto y explosión de la empresa Algisa

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este vehículo tendría similitud con otros dos incautados anteriormente, utilizados en el atraco y que también figuran como robados y con chapas cambiadas.

El vehículo quedó a disposición del fiscal de turno de la Unidad Penal 2 de Coronel Bogado, quien también investiga el intento de robo.