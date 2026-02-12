Policía intensifica patrullas nocturnas en barrios con altos índices delictivos

El procedimiento que se desarrolló en la noche del miércoles en el barrio Ricardo Brugada, tanto en modalidad motorizada como a pie, tuvo como objetivo acompañar a vecinos que se encontraban desarrollando actividades laborales y comerciales en horario nocturno.

“Hicimos una incursión nocturna, motorizada y a pie, brindando seguridad a la gente que está realizando sus actividades. En este momento le acompañamos a la ciudadanía”, explicó el comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción.

Señaló que el principal objetivo es mejorar la percepción de seguridad, además de prevenir hechos punibles en una de las zonas más conflictivas de la capital.

Lea más: FOPE compitió en Dubái ante fuerzas élite del mundo: mirá cómo le fue a Paraguay

Cateos y controles, sin aprehendidos

Durante el operativo, los agentes realizaron varios cateos y verificaciones a personas que circulaban por la vía pública. Sin embargo, hasta el cierre del procedimiento no se registraron aprehensiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No estamos teniendo aprehendidos, pero estamos cateando, verificando y controlando, ya que algunos cuentan con antecedentes en nuestros registros”, detalló Agüero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe policial indicó que el despliegue incluyó doce patrulleras, 22 efectivos de prevención y seguridad, además de un equipo táctico de apoyo.

Lea más: Barrera policial “a oscuras” en Caaguazú: esto dice el comandante sobre los agentes

Refuerzan presencia en otras zonas

El comisario aclaró que este tipo de procedimientos no se limita a La Chacarita, sino que se replica en otros barrios considerados conflictivos.

“Esto se hace de día y de noche. No solamente acá. También en el barrio San Francisco, Tacumbú y otras zonas bajas donde estamos teniendo inconvenientes con la seguridad”, sostuvo.

Agregó que la institución busca “mitigar” los hechos delictivos con los recursos humanos y materiales disponibles, apuntando a reducir los índices de criminalidad.

Lea más: Dos detenidos por el violento asalto a un contratista en Asunción

Resultados “auspiciosos”

Consultado sobre el impacto de estos operativos, Agüero aseguró que los resultados son positivos.

“Tenemos un número bastante auspicioso para la seguridad”, afirmó, aunque no precisó cifras concretas.

La Policía adelantó que los controles y patrullajes intensificados continuarán en distintos puntos de Asunción, especialmente en sectores identificados como de mayor riesgo.