Dos detenidos por el violento asalto a un contratista en Asunción

El comisario principal Wilfrido Maldonado, jefe de Investigaciones de Asunción, confirmó que durante los procedimientos se logró la detención de dos personas, quienes serían parte activa de la banda criminal que perpetró el atraco.

“Se incautó el vehículo utilizado en el hecho. También detuvimos a dos personas que habrían tenido participación directa. Uno de ellos ya admitió el hecho”, señaló Maldonado.

Durante el allanamiento realizado en Luque, los intervinientes hallaron además una gran cantidad de moñitos de supuesta cocaína. Ante esta situación, se dio intervención a personal del Departamento Antinarcóticos, que quedó a cargo del trabajo de campo y la verificación de las sustancias.

Según los datos manejados por los investigadores, los sospechosos estarían vinculados al Clan Rotela.

Violento y millonario atraco a un contratista

El caso investigado corresponde al asalto registrado el 24 de enero sobre la calle Senador Long y Eusebio Lillo. La víctima fue un contratista que había llegado a una obra a bordo de su vehículo. De acuerdo con video que captó todo el hecho, la víctima descendió del rodado con una riñonera donde contenía G. 50 millones en efectivo, dinero que iba a ser destinado al pago de los trabajadores.

Los autores llegaron a bordo de un Toyota Vitz de color negro, uno de ellos portaba un arma de fuego de grueso calibre y le disparó en el pie, para luego apoderarse de la riñonera.

El comisario principal señaló que las investigaciones apuntan a que cinco personas habrían participado del atraco. Con las dos detenciones concretadas, aún restan tres sospechosos por ser localizados.

“Estamos avanzando, pero todavía faltan más personas por detener. Serían cinco los involucrados”, agregó el jefe policial.

