FOPE compitió en Dubái ante fuerzas élite del mundo: mirá cómo le fue a Paraguay

La Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), de la Policía Nacional, participó por primera vez en el UAE SWAT Challenge 2026, desarrollado del 7 al 11 de febrero en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El certamen reunió a 109 equipos de 48 países, considerados entre los más preparados del mundo en operaciones tácticas. Las pruebas simulan escenarios reales de alto riesgo y exigen precisión, resistencia física y coordinación extrema de los equipos.

Lea más: Policía repudia informe que la señala como la segunda más corrupta del mundo

Durante cinco días, los equipos enfrentaron desafíos como asalto táctico, rescate de oficial herido, torre de alta complejidad y carrera de obstáculos. Cada prueba evalúa tiempos, ejecución técnica y capacidad de reacción bajo presión.

¿Cómo le fue a Paraguay?

Según el ranking oficial, FOPE llegó al puesto 97 de la clasificación general, donde el último puesto es el 109.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su primera participación en este evento internacional, Paraguay quedó en una de las últimas posiciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los sudamericanos, los mejores resultados fueron para Team Two National Police of Ecuador (puesto 47), el COT de Brasil (59) y Team One National Police of Ecuador (65). También compitieron delegaciones de Argentina, Chile, Bolivia y Perú.

Lea más: Desactivan en Tacumbú primer motín del Clan Rotela tras Veneratio

En los primeros lugares del ranking general se ubicaron Kazakhstan C, Kazakhstan A y China Police Team C, considerados referentes en este tipo de competencias.