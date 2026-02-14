Policiales
14 de febrero de 2026 - 15:07

Controlan el gran incendio que consumió por completo un depósito en Limpio

El depósito de alimentos para mascotas fue consumido por completo, en un complejo industrial de Limpio.Gentileza, CBVP

El incendio en una depósito de una fábrica de alimentos para mascotas en la ciudad de Limpio fue controlado cerca del mediodía de este sábado. Los bomberos voluntarios ahora realizan tareas de enfriamiento.

Por ABC Color

El comandante Ray Mendoza, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, confirmó que lograron controlar el incendio que consumió por completo un depósito de balanceado de animales en la ciudad de Limpio.

“El incendio está controlado, confinado. Gran parte de las unidades ya se están retirando. Se quedan cuatro vehículos para enfriamiento y otros trabajos que quedan después de los grandes incendios”, detalló.

El siniestro se inició cerca de las 3:30 y se requirió la intervención de numerosos móviles y docenas de bomberos voluntarios.

El depósito de alimentos para mascotas fue consumido por completo, en un complejo industrial de Limpio.

El siniestro ocurrió en un complejo industrial perteneciente a la empresa Dos Betas, en las inmediaciones del río Salado.

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro. Unos tres trabajadores tuvieron que ser asistidos por inhalación de humo pero no revestían gravedad.