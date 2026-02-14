Limpio: arde el depósito de una fábrica y hay tres personas asistidas

El incendio, que se inició en horas de la madrugada, afecta al depósito de una industria que se encuentra asentada a unos 700 metros de la ruta principal, según detalló el capitán Ray Mendoza, segundo comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Se trata de una fábrica de alimentos para animales, que se está quemando prácticamente en su totalidad, dijo.

La magnitud del siniestro obligó a solicitar refuerzos de compañías de bomberos de Capital y Central. En ese sentido, Mendoza apeló a la consciencia de los automovilistas para que faciliten la circulación de los móviles de bomberos, ya que están tropezando con problemas para llegar al lugar. “Estamos teniendo inconvenientes con las personas que no dan paso a los vehículos de emergencia”, precisó el bombero.

Asimismo, indicó que el humo se dirige a la zona céntrica de la ciudad, por lo que recomienda a la población el uso de tapabocas.

Respecto a la posible causa del siniestro, el capitán Mendoza explicó que ello únicamente se podrá analizar una vez controlado en su totalidad. De momento, se tiene a tres colaboradores de la empresa asistidos debido a inhalación de humo.

