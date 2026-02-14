Sorpresivo giro de la Fiscalía en el caso Metrobús: imputan a Wiens y piden sobreseimiento de Jiménez Gaona

Según el acta de imputación N° 01/26, el Ministerio Público sostiene que Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobus adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil.

La acusación identifica dos momentos clave

Suspensión y modificación del contrato

El 23 de octubre de 2018, Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del Metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

Demolición de estaciones

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

Perjuicio patrimonial

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

La Fiscalía también menciona una presunta contradicción en las declaraciones públicas del exministro, quien días antes de firmar la suspensión habría afirmado que no existían causales justificadas para el abandono del proyecto por parte de la contratista y que los pagos se encontraban al día.

Reapertura y pedido de sobreseimiento para Jiménez Gaona

En un giro dentro de la misma causa, los fiscales solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del MOPC entre 2013 y 2018.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, argumentando que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por lesión de confianza en su contra.

Los fundamentos

Validación del BID

La Fiscalía destaca que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la “no objeción” al pliego de bases y condiciones y al proceso licitatorio, lo que implicó una validación técnica internacional del proyecto desde su concepción.

El laudo arbitral internacional

El análisis del arbitraje entre Mota-Engil y el Estado paraguayo concluyó —según el Ministerio Público— que los retrasos y dificultades no obedecieron a una gestión dolosa durante la administración de Jiménez Gaona, sino a factores externos y decisiones adoptadas posteriormente.

Sin daño consumado bajo su gestión

Los fiscales sostienen que durante el mandato de Jiménez Gaona el contrato seguía vigente y, aunque presentaba retrasos, no se configuró un perjuicio patrimonial consumado bajo su administración.