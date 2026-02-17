Robaron escopeta de policía durante operativo en Chacarita

Un curioso incidente tuvo lugar en horas de la noche del lunes en el barrio Ricardo Brugada de la ciudad de Asunción, durante un procedimiento policial para la detención de una persona con orden de captura por un supuesto hecho de tentativa de homicidio doloso, operativo durante el cual uno de los policías intervinientes fue despojado de su escopeta.

Agentes de la Comisaría 5 de Asunción acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Florencio Villamayor para dar cumplimiento a una orden de detención dictada por el Ministerio Público contra Diego Adrián Vera (21 años), buscado desde mediados del año pasado.

Los uniformados lograron detener a Vera, pero su extracción del sitio fue obstaculizada por vecinos y familiares que se aglomeraron en el sitio, comentó a ABC Color el comisario Isidro Gamarra, jefe de la Comisaría 5.

En ese momento, un hombre arrebató la escopeta Taurus que portaba uno de los agentes policiales y se dio a la fuga.

Recuperaron el arma

Los agentes intervinientes solicitaron apoyo a otras comisarías y eventualmente lograron recuperar el arma arrebatada y aprehender como supuesto autor del robo a Carlos Alberto Cane (20), quien no cuenta con antecedentes penales.

También fue aprehendida una mujer identificada como Luz María Pereira (25), en cuyo poder fue hallada la escopeta.

“Ella no menciona quién se la dio, pero (la escopeta) fue a parar a ese lugar”, dijo el comisario Gamarra.

El jefe policial indicó que “generalmente” los agentes portan “balines de goma” en sus escopetas, pero no supo precisar el tipo de munición que llevaba el arma que fue robada y tampoco precisó si la misma fue disparada durante el incidente.