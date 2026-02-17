Reducto: captan en video a ladrón que robó en local gastronómico

La comisaria Damarys Villalba, de la Comisaría 31ª Reducto de San Lorenzo, informó que el hecho fue denunciado por la encargada del local, quien manifestó que el hurto ocurrió en horas de la madrugada del sábado.

Según las imágenes del circuito cerrado, el hombre habría ingresado forzando una ventana de madera. “Como que picó la madera con algún objeto e hizo un agujero por donde accedió”, explicó la jefa policial.

El botín consistió en una licuadora y aproximadamente G. 500.000 que se encontraban en la caja registradora.

Segunda denuncia en el mismo local

No es la primera vez que el comercio es blanco de la inseguridad. De acuerdo con la Policía, se trata de la segunda denuncia por un hecho similar.

La primera ocurrió el 31 de diciembre pasado, aunque los propietarios tomaron conocimiento el 2 de enero y solicitaron entonces presencia policial. En aquella ocasión, las imágenes no permitieron identificar claramente al sospechoso, ya que solo se distinguía una silueta a la distancia.

Esta vez, sin embargo, en una de las tomas el rostro del presunto autor se observa con mayor nitidez.

Investigación en curso

La identificación del sospechoso quedó a cargo del Departamento de Investigaciones. La comisaria indicó que, hasta el momento, no se logró establecer la identidad del hombre y que incluso se maneja la posibilidad de que no sea de la zona.