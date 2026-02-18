PMT de Asunción investigará supuesto pedido de coima a motociclista

En redes sociales circula una supuesta denuncia ciudadana que expresa que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) habrían montado una barrera al costado del Asunción Golf Club y exigido G. 500.000 a una motociclista por no tener al día su habilitación.

De acuerdo con el relato, la mujer pidió que le labren la multa correspondiente, pero los intervinientes insistieron en el pago irregular.

En un video relacionado con el caso, captado por el supuestamente denunciante, se observa que este enfrenta a los dos agentes de la PMT en plena vía pública, mientras circulaban en motocicletas sobre la Ruta PY03, ya en inmediaciones del Jardín Botánico.

Incluso, en sus declaraciones se escucha que el conductor les reprocha lo ocurrido y comenta que intentó quitarle las llaves de la motopatrulla a los agentes, aunque no logró hacerlo.

Director de la PMT ordena averiguaciones

El director de la PMT de Asunción, Marcos Maidana, señaló que no tenía conocimiento previo del caso, pero afirmó que ordenará las averiguaciones correspondientes.

Indicó que solicitará un informe detallado sobre las actuaciones de los agentes involucrados en los últimos días, aunque subrayó que en este tipo de situaciones es necesaria una denuncia formal por parte de los afectados.

“Ahora me doy por enterado. Voy a pedir un informe de forma inmediata sobre el procedimiento”, refirió.

Niegan instalación de barreras en Asunción

Maidana aclaró que la PMT no está realizando barreras en Asunción, sino controles aleatorios.

“Los controles son aleatorios, las barreras están prohibidas. Estas tienen que estar conformadas por varios agentes y conos”, dijo.

Asimismo, explicó que cada agente de la PMT cuenta con una orden de trabajo que delimita el área donde puede efectuar controles aleatorios.