PMT investiga nuevas denuncias contra inspectora sumariada por muerte de conductor

La inspectora Lourdes Riveros, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, está siendo sometida a sumario luego de que Ever Hugo Ayala haya muerto durante intervención de la agente por supuesta infracción vial, el sábado pasado en Zeballos Cué.

El director de la PMT de Asunción, Marcos Maidana, informó que todos los informes recolectados sobre la inspectora ya fueron remitidos a las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Procuraduría, encargadas del sumario abierto.

Maidana destacó que la PMT prevé actuar con transparencia durante el proceso para esclarecer el caso, tras la denuncia de los familiares del fallecido de una supuesta coima exigida por la inspectora.

“La mano no nos va a temblar para tomar decisiones y para poder corregir lo que hay que hacerlo, como lo venimos haciendo con varios sumarios y destituidos. Vamos a seguir con esa firmeza”, aseguró.

Posibles nuevas denuncias contra la inspectora

De manera extraoficial, el director indicó que la inspectora sumariada podría enfrentar otras denuncias por presunta coima o actuación irregular.

“Voy a reunirme hoy con unas personas de la zona, donde voy a hacer una recopilación y, a partir de ahí, voy a elevar un informe”, agregó.

Maidana puntualizó que la PMT mantendrá un control estricto respecto al avance del sumario.

“Le vamos a hacer seguimiento a este caso penoso”, expresó. Asimismo, remarcó que el caso queda a cargo de las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Procuraduría de la Comuna