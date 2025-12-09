Abrirán sumario a inspectora de la PMT tras muerte de conductor retenido en Viñas Cue

La Municipalidad de Asunción confirmó que se abrirá un sumario administrativo a la inspectora de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Lourdes Riveros, a raíz de la muerte de Éver Hugo Ayala (45) el pasado sábado y la denuncia de un supuesto pedido de coima.

El caso se centra en la intervención vehicular que terminó con el deceso de Ayala tras una descompensación y la posterior acusación de sus familiares sobre un intento de soborno.

El director jurídico municipal, Jorge Sabaté, anunció que se investigará la denuncia de los familiares de la víctima sobre un presunto pago de coima a la inspectora involucrada. Confirmó que, ante la denuncia, se abrirá un sumario administrativo contra Riveros.

“Nos toca sacar lo que es verdad y lo que no. Ya sacamos lo de la omisión de auxilio. Ahora vamos a averiguar el tema de la coima. (...) Si es cierto, quédense tranquilos que el sumario va a tener una sanción”, mencionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Bloquean calle Palma para instalar adornos navideños

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Muerte tras descompensación y auxilio

Ayala falleció el sábado pasado tras una descompensación que, según la versión municipal, se produjo en el corralón Parque del Río, en Zeballos Cué, y no en el lugar de la retención inicial.

Sabaté descartó la omisión de auxilio que denuncian los familiares, pues afirmó que la PMT escoltó al conductor hasta el Hospital de IPS de Loma Pytã.

Sin embargo, los familiares del fallecido aseguran que encontraron a Ayala sin signos vitales dentro de su vehículo. Además, que el traslado al IPS se realizó en un automóvil particular, donde finalmente se confirmó el deceso.

Incluso, los allegados refieren que en un vídeo se ve a la pareja de la víctima llorando rescotada contra un árbol, tras haber hallado sin vida a Ayala.

Control autorizado, según asesor

El incidente se originó por la detención del vehículo de Ayala en la zona de Viñas Cue.

Sabaté aclaró que la inspectora Riveros actuó en el marco de un control autorizado y no de una barrera irregular, pues indicó que contaba con orden de trabajo y la normativa municipal la faculta para realizar controles aleatorios.

Explicó que el motivo de la retención fue una irregularidad en la matrícula, ya que la inspectora se percató de que la chapa del automóvil era acrílica y no la reglamentaria.

El asesor municipal sostuvo que únicamente el vehículo quedó retenido. Añadió que el conductor decidió ir voluntariamente hasta el corralón municipal, donde se comprometió a demostrar la posesión del automóvil con documentos que le llevaría su pareja.

Denuncia de coima: la versión de la familia

Los familiares aseguran que el conductor entregó inicialmente G. 200.000 en concepto de coima. No obstante, no fue liberado y se le exigió un monto adicional.

Ayala habría llamado a su pareja para solicitarle G. 300.000 sin especificar la razón. Según denuncian, este monto sería para completar la suma de coima solicitada, lo que finalmente provocó la reacción de salud del hombre.

Lea más: PMT a turistas youtubers: “¿Tenés algo para regalarnos?”

Revisión y transparencia de controles

El asesor municipal anunció que, tras este caso, se analizarán medidas para reforzar la transparencia y la agilidad de los controles vehiculares.

Comentó que se prevén ajustes para facilitar los trámites a los automovilistas, con la implementación de tecnología para agilizar las verificaciones.