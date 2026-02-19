Asaltaron financiera en Luque y se llevan dinero y celulares

El comisario Gustavo Paiva, de la Comisaría 3ª Central de Luque, informó que el asalto se registró alrededor de las 12:00 del martes, en el barrio 3 de Mayo.

Según los datos preliminares, los sospechosos llegaron a bordo de una motocicleta tipo GL de color negro. Uno de ellos descendió e ingresó al local simulando ser cliente, mientras el otro permaneció afuera.

Una vez dentro, el hombre exhibió un arma de fuego —presumiblemente un revólver— e intimidó a las funcionarias, apoderándose de aproximadamente dos millones de guaraníes y dos celulares, para luego huir rápidamente junto a su cómplice.

Actuaron con rapidez y agresividad

Las víctimas fueron identificadas como Alma Vida Leguizamón Martínez (24), cajera, y Gianina Moserat Díaz Martínez (22), empleada del local. Ambas resultaron ilesas.

De acuerdo con el jefe policial, aunque no hubo lesiones, el hecho fue violento por la utilización de armas y la agresividad verbal de los autores. “Todo hecho donde se exhibe un arma implica violencia”, sostuvo.

El asalto ocurrió sin presencia de clientes, únicamente con el personal del establecimiento.

Sospechan que manejaban información previa

El comisario Paiva indicó que no se descarta que los delincuentes hayan contado con información precisa sobre movimientos de dinero, ya que realizaron consultas específicas relacionadas con montos que, según las víctimas, ya habían sido depositados.

El hombre que ingresó al local fue descrito como de contextura robusta, de entre 40 y 45 años, con camisa color turquesa y jeans. Su cómplice vestía prendas oscuras y casco negro.

Investigación en curso

Personal de Investigaciones y Criminalística del Área Central trabaja en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y otros indicios para identificar a los responsables.

El caso fue comunicado como supuesto hecho punible de robo agravado en establecimiento financiero y continúa con paradero desconocido de los autores.