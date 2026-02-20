Policiales
20 de febrero de 2026 - 08:49

Liberan a trabajador de estancia secuestrado en Capitán Bado

secuestro Capitán Bado
Éver Francisco Silguero (con sombrero y chaqueta camuflayada), trabajador de estancia en Amambay, recibe el saludo de un policía antisecuestros, luego de ser liberado.

La Policía Nacional confirmó hoy que fue liberado un trabajador de una estancia ubicada en Capitán Bado, Amambay, quien había sido llevado a la fuerza ayer por un grupo de personas armadas que irrumpieron en el establecimiento. Los asaltantes habrían exigido dinero por su liberación, pero ese pago no se habría efectuado.

Por ABC Color

Ayer jueves se reportó que un grupo de personas armadas irrumpió en una estancia ubicada en la colonia San Francisco, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Capitán Bado – departamento de Amambay – y se llevaron a la fuerza a uno de los trabajadores del establecimiento, identificado como Éver Francisco Silguero.

Este viernes, el comisario Juan Pereira, jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, reportó que Silguero fue localizado y liberado por agentes policiales.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Osval Lesme, director de la Policía Nacional en Amambay, comentó que agentes obtuvieron de “fuente humana” información sobre la ubicación del trabajador secuestrado.

Lea más: Presunto secuestro en Amambay: criminales habrían pedido US$ 150.000 para liberar a maquinista

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayer se reportó extraoficialmente que los atacantes contactaron con el propietario de la estancia y exigieron la entrega de 150.000 dólares a cambio de la liberación de Silguero.

Ninguna hipótesis se descarta

El comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional.
El comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional.

El comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, dijo hoy a medios de comunicación que, según testigos – otros trabajadores de la estancia presentes durante el ataque, que lograron huir –, los desconocidos parecieron haber tomado “al azar” a Silguero.

El comisario Benítez afirmó que la Policía no descarta ninguna de las hipótesis que maneja sobre el caso, que van desde una acción perpetrada por “elementos que se dedican a hacer secuestros exprés” hasta un hecho relacionado al crimen organizado, al narcotráfico o al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo.

Lea más: Detienen a hijo de líder del Clan Rotela buscado por supuesto robo agravado

La Policía localizó ayer, a unos tres kilómetros de la estancia, la camioneta en la que los asaltantes se llevaron al peón.