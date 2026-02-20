Liberan a trabajador de estancia secuestrado en Capitán Bado

Ayer jueves se reportó que un grupo de personas armadas irrumpió en una estancia ubicada en la colonia San Francisco, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Capitán Bado – departamento de Amambay – y se llevaron a la fuerza a uno de los trabajadores del establecimiento, identificado como Éver Francisco Silguero.

Este viernes, el comisario Juan Pereira, jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, reportó que Silguero fue localizado y liberado por agentes policiales.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Osval Lesme, director de la Policía Nacional en Amambay, comentó que agentes obtuvieron de “fuente humana” información sobre la ubicación del trabajador secuestrado.

Ayer se reportó extraoficialmente que los atacantes contactaron con el propietario de la estancia y exigieron la entrega de 150.000 dólares a cambio de la liberación de Silguero.

Ninguna hipótesis se descarta

El comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, dijo hoy a medios de comunicación que, según testigos – otros trabajadores de la estancia presentes durante el ataque, que lograron huir –, los desconocidos parecieron haber tomado “al azar” a Silguero.

El comisario Benítez afirmó que la Policía no descarta ninguna de las hipótesis que maneja sobre el caso, que van desde una acción perpetrada por “elementos que se dedican a hacer secuestros exprés” hasta un hecho relacionado al crimen organizado, al narcotráfico o al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo.

La Policía localizó ayer, a unos tres kilómetros de la estancia, la camioneta en la que los asaltantes se llevaron al peón.