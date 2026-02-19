Presunto secuestro en Amambay: criminales habrían pedido US$ 150.000 para liberar a maquinista

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la desaparición de Ever Francisco Silguero Silva, operador de máquinas de la estancia San Fernando de Capitán Bado, se trató de un secuestro. Según dichas fuentes, un mensaje de voz fue enviado desde el celular de Silguero al celular de David Balmand en el que exigen la suma de US$ 150.000 para liberar al trabajador y para “permitirle seguir trabajando en la zona”.

La fiscala antisecuestro de Amambay, Reinalda Palacios, no confirmó de forma oficial la información; no obstante, indicó que agentes a su cargo trabajan en la zona para recabar más datos.

Hallan camioneta robada

La fiscala de turno de Capitán Bado, Sarita Bonzi, informó que agentes policiales localizaron una camioneta robada de la estancia, a unos 3 kilómetros del establecimiento rural. La misma también reveló que los malvivientes que estaban vestidos con ropa camuflada y tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas, además de secuestrar al maquinista, se llevaron una camioneta, dinero efectivo (unos G. 600.000), celulares y tarjetas.

Bonzi indicó que el caso ya está a cargo de la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público que en Amambay la responsable es la fiscala Reinalda Palacios, para dar continuidad a las tareas investigativas.

“Preguntaban por David”, afirma fiscala

La fiscala de Capitán Bado, Sarita Bonzi, señaló que los criminales armados que irrumpieron en un establecimiento rural ubicado en la colonia San Fernando, tenían la intención de ubicar a David Balmand, propietario del establecimiento. “Llegaron y en todo momento preguntaban por David; ‘dónde está David?’, decían, algunos hablaban en guaraní y otros en portugués”, relató Bonzi. La misma agregó que los delincuentes hablaban de una deuda del propietario, que data del año 2021 o 2022.

Este jueves, la Policía Nacional informó que el miércoles en horas de la noche, varios hombres armados con armas largas ingresaron en la estancia San Fernando, robaron algunas pertenencias de las víctimas y se llevaron a uno de los trabajadores por cuya liberación habrían pedido la suma de US$ 150.000.