Vídeo: denuncian nueva golpiza de un adulto a un adolescente en Asunción

Un caso de agresión contra un menor en la vía pública se dio nuevamente en nuestro país esta semana. La denuncia fue presentada por los familiares de la víctima contra el sindicado autor, Joel Reyes Enciso, quien sería taxista. El hecho habría ocurrido poco después de las 17:00 del pasado 18 de febrero, en el barrio Trinidad de Asunción.

Según los antecedentes, el adolescente llegó al lugar acompañado de quien sería la hija del presunto agresor. A raíz de esta situación, el adulto —una persona de contextura importante— lo habría atacado al proponarle varios golpes en la cabeza, según captaron imágenes de circuito cerrado.

En uno de los videos se observa el momento en que el menor llega al sitio junto a la hija del agresor, recibe los golpes, sin siquiera reaccionar, y luego se retira caminando.

En otras imágenes, se lo ve caminando con otro adolescente y, en determinado momento, pierde el equilibrio, presuntamente a consecuencia de las secuelas que le dejó la agresión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lesión grave: testigos relatan agresión a niño en el centro de Asunción

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sometido a estudios médicos

Tras el ataque, el adolescente fue auxiliado por sus familiares y trasladado inicialmente al centro de salud de Trinidad. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Trauma para la realización de estudios más complejos.

“Le socorrimos primero al centro de salud de Trinidad y de ahí le enviaron a lo que sería el Hospital de Trauma porque necesitaba hacerse tomografía. Le hicieron la tomografía y unos médicos nos recomendaron que en 48 horas les volvamos a hacer una tomografía para saber si hay una lesión”, comentó Mirna Quiñónez, hermana de la víctima, a NPY.

Según explicó, los médicos recomendaron repetir los estudios en un plazo de 48 horas para verificar si existen lesiones internas derivadas de los golpes recibidos.

Cuestionan demora en la imputación

Mirna Quiñónez también lamentó que, tras 24 horas de presentada la denuncia, la fiscala Mirta Arévalos aún no hubiera imputado al presunto agresor. En ese sentido, pidió justicia y una sanción ejemplar contra el agresor.

“Quiero solamente justicia y que realmente caiga todo el peso de la ley frente a este señor y que sea un ejemplo de que sí tenemos justicia en el Paraguay. Hace una semana un niño de 11 años también fue brutalmente golpeado y la Fiscalía pudo lograr la imputación de las dos personas. Esto es una atrocidad para un niño que ni siquiera se defendió”, lamentó.

Lea más: Proceso por supuesta lesión grave por agresión a niño en el centro de Asunción

Intentamos comunicarnos con la fiscala al número telefónico cuya terminación es (766), pero no responde a los mensajes ni llamadas.

Este hecho se convierte así en el segundo caso registrado en el país en menos de una semana. Recientemente, dos adultos fueron imputados por lesión grave tras agredir violentamente a un niño de 11 años en el microcentro de Asunción, en la madrugada del 14 de febrero.