21 de febrero de 2026 - 18:49

Secuestro en Caaguazú: joven es reportado como desaparecido y hallan panfletos del EPP

Epp
El joven desaparecido, presuntamente secuestrado por el EPP.Gentileza

Policías de Caaguazú y Canindeyú se movilizan a un establecimiento rural tras la desaparición de un joven de 32 años. En el lugar se hallaron panfletos atribuibles al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), junto con una carta dirigida a la familia de la víctima.

Por ABC Color

El presunto secuestro ocurrió el 20 de febrero, a las 16:40, en Yeruti 2° Línea, departamento de Caaguazú, en el límite con la jurisdicción de la Subcomisaría 19 Agua’e en Canindeyú.

La víctima, Almir de Brum, paraguayo de 32 años, fue reportado como desaparecido por su padre, Balmir de Brum, tras no responder llamadas telefónicas.

Al llegar al lugar, el padre encontró la máquina cosechadora encendida y un panfleto presuntamente del EPP, según el informe policial de la Dirección de Policía de Canindeyú.

Epp
La maquinaria abandonada donde fueron hallados los panfletos que son presuntamente del EPP.

Contenido de los panfletos

Los panfletos hallados en el lugar mencionan que el despojo de las viviendas de campesinos constituye una “deuda de sangre con el pueblo” cuyo cobro “no tiene plazo”.

La carta que acompañaba el panfleto indica que la víctima fue secuestrada por el autodenominado EPP y advierte al productor que debe cumplir con las instrucciones que el grupo criminal dará en las próximas horas si desea recuperar a su hijo con vida.

El hecho fue comunicado a la Dirección de Prevención de Caaguazú y los equipos policiales de ambos departamentos se dirigen a la zona para recabar más datos, según confirmaron autoridades policiales a ABC.