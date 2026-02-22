Incendio parcial daña vivienda en Tuyucué y genera importantes pérdidas materiales

El siniestro se produjo alrededor de las 06:30 de este 22 de febrero, en una casa ubicada en la localidad de Tuyucué, a unos 50 kilómetros de Pilar. De acuerdo con los primeros datos, un aparente cortocircuito eléctrico habría originado el fuego.

La vivienda afectada pertenece a Juan Evangelista Alvarenga Barrios. Según el informe de la Comisaría 20ª Tuyucué, dependiente de la Dirección de Policía de Ñeembucú, las llamas dañaron parcialmente una habitación construida con material cocido, techo de chapa y tirantes de madera.

Lo que debía ser una mañana tranquila de este domingo se convirtió en momentos de desesperación para la familia, que pidió auxilio a vecinos de la zona.

Gracias a la rápida intervención comunitaria, el incendio fue sofocado antes de que se propagara al resto de la vivienda.

Incendio sin heridos

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno y a personal de Criminalística, que realizó los trabajos técnicos correspondientes para determinar con precisión el origen del incendio.

Asimismo, se dio aviso a funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para verificar el estado de las instalaciones eléctricas y prevenir nuevos inconvenientes.

Afortunadamente, no se registraron heridos pero si daños economicos importantes que aún no fueron cuantificados.