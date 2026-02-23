Asesinan a un guardia y roban su revólver en extraño crimen cometido en Encarnación

Rufo Rolando Cáceres Gamarra (41) fue asesinado la madrugada de este lunes de un disparo, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación. El ataque se perpetró en la vía pública, frente a un conocido supermercado denominado “La Sirenita”, mientras la víctima desempeñaba sus funciones como guardia de seguridad.

Según detallaron los investigadores, el hombre recibió un impacto de bala con orificio de entrada en el pecho del lado izquierdo y un orificio de salida. Además, se constató en imágenes de circuito cerrado que los presuntos autores efectuaron un solo disparo certero.

Los responsables del homicidio serían tres personas a bordo de un automóvil de color gris, que sería tipo Toyota Allion o Premio. Los hombres portaban armas largas tipo fusil.

Los investigadores refieren que no fueron encontradas vainas servidas en el sitio, mientras que las cámaras de seguridad captaron cómo el presunto gatillero recogía algo del suelo, tras cometer el hecho, posiblemente el casquillo de la bala utilizada para asesinar al guardia.

Extrañas circunstancias

Agentes de la Comisaría Segunda de Encarnación acudieron al sitio. Refirieron que luego de disparar al guardia, otro de los hombres se acercó a tomar el revólver reglamentario que portaba el personal de seguridad.

Cáceres portaba un revólver calibre .38 mm, que pertenecería a la empresa de Seguridad GSR. Los maleantes se dieron a la fuga posteriormente, sin llevarse siquiera la billetera ni el celular de la víctima.

Los intervinientes incautaron la misma billetera que contenía G. 1.100.000 y su aparato celular, un Samsung A13. En principio, desconocen el posible móvil del crimen, pero es catalogado como un robo con resultado de muerte, entendiendo que se llevaron el arma de fuego.

El agente fiscal Édgar Villaverde tiene a su cargo la investigación, por parte del Ministerio Público.