Hurto agravado en PARESA: detienen a dos hombres, uno de ellos suboficial en servicio activo

El primer procedimiento fue ejecutado en la vía pública sobre la avenida Capitán Caballero, entre Tte. 1° Obdulio Quintana y 6ª Proyectada del barrio San Miguel de la ciudad de Pilar, alrededor de las 19:45 del domingo.

En el lugar fue detenido Arnaldo Romero Aquino (37), suboficial mayor de la Policía Nacional, con destino en la Comisaría 3ª de San Ignacio Misiones, dependiente de la Dirección de Policía de Misiones, domiciliado en el barrio Loma Clavel de Pilar.

El mismo está vinculado a la causa N° 316/2026, caratulada como supuesto hecho punible contra la propiedad (hurto agravado).

Durante el procedimiento fueron incautados un aparato celular marca Samsung, modelo A23, con chip de la línea Tigo, además de prendas de vestir y un par de calzados que serán sometidos a peritaje.

Tras la detención, el uniformado fue trasladado al Departamento de Seguridad Ciudadana de la Dirección de Policía de Ñeembucú, luego de ser examinado en el Hospital Regional de Pilar.

Posteriormente, a las 21:10 del día domingo, efectivos del Departamento Táctico procedieron a la detención de Richard Isidro Díaz Vargas (44) en la intersección de las calles Alberdi y Manuel Domínguez del barrio Obrero.

La aprehensión se realizó en cumplimiento del Oficio Fiscal N° 226 y la Resolución N° 20, firmado por el fiscal de turno de la Unidad Penal N° 4, David Darío Cabral Ramírez, dentro de la misma causa.

El detenido también fue inspeccionado médicamente y quedó recluido en sede policial, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías de turno.

Con estas dos nuevas detenciones, ya suman al menos tres las personas privadas de libertad en el marco de la investigación por el hurto que afectó a la distribuidora PARESA, mientras el Ministerio Público prosigue con las diligencias para esclarecer totalmente el hecho.

El viernes pasado, a las 00:13 minutos, intentaron llevar 100 millones de guaraníes, pero no pudieron abrir la caja fuerte, y se llevaron 2.700.000. Ese mismo día, fue detenido una persona oriundo de San Joaquín, Caaguazú.