Capturan en Capitán Bado a dos supuestos implicados en el secuestro del peón maquinista

El secuestro se produjo entre el miércoles a la noche y el viernes a la mañana, en la colonia San Fernando del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.
La víctima fue el peón maquinista Éver Francisco Silguero Silva, de 29 años, quien trabaja para un menonita que a su vez alquila un sector de unas 5.000 hectáreas de la estancia San Fernando para la producción de soja.
Los autores fueron cuatro hombres que irrumpieron en el establecimiento y tomaron de rehenes a una 10 personas, entre ellas incluso niños.
En todo momento, los maleantes preguntaron por el patrón, pero como este no se encontraba, se llevaron a uno de los peones.
Tras secuestros, pidieron rescate de US$ 150.000
Los secuestradores pidieron 150.000 dólares para liberar al maquinista y, a la vez, para dejarlos trabajar tranquilos hasta el término de la cosecha.
Sin embargo, el secuestrado escapó de sus captores al aprovechar una distracción de estos.
Cuando la víctima fue hallada por la Policía, se desató un enfrentamiento tras el cual los criminales salieron corriendo y dejaron abandonado su campamento.
Tenía hambre y sed
Según los datos, el sábado último, al día siguiente del escape, uno de los presuntos autores del secuestro llegó a una estancia de la zona donde pidió agua y comida porque estaba muy debilitado.
Se trata de Junior González López, de 28 años, indígena, alias Bobi, quien después fue capturado por policías de Investigaciones de Capitán Bado y delató al resto de la banda.
De hecho, con su testimonio, policías de Antisecuestro de Santa Rosa del Aguaray capturaron ayer domingo también en Capitán Bado a otro supuesto involucrado, René Guzmán Cardozo Martínez, de 29 años, alias Cerro’i, quien también habría reconocido su participación.
Ahora los policías de Investigaciones y Antisecuestro buscan a los otros dos integrantes del grupo, que ya están identificados.