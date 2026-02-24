Atrapan en Pedro Juan Caballero a dos brasileños requeridos por la justicia de su país

Agentes de la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y del Comando Bipartito con base en la ciudad de Pedro Juan Caballero, realizaron dos allanamientos simultáneos en la zona, uno en el barrio Jardín Aurora y otro en María Victoria. El operativo arrojó como resultado la detención de dos brasileños identificados como Simão Pedro Lopes Vaz y Paulo Salomão Lopes Mareco, hermanos de madre, quienes se encontraban en uno de los locales allanados. Del poder de los detenidos incautaron una pistola, una escopeta, dinero en efectivo entre otras evidencias; los procedimientos fueron encabezados por el fiscal Celso Morales, quien anunció que se tramitará la expulsión del país de los capturados.

Logística de un grupo criminal brasileño

El comisario principal Julio Vera, jefe de la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, afirmó que los ahora detenidos actuaban como parte de la logística de un grupo criminal brasileño que opera en la zona en materia de producción y comercialización de drogas peligrosas. El jefe policial no reveló a qué grupo específico pertenecen los detenidos para no entorpecer las investigaciones que seguirán su curso, según indicó.

Lea más: Atrapan a presuntos miembros del Comando Vermelho en Capitán Bado

Investigarán conexiones de los detenidos

Tanto el fiscal Celso Morales como el comisario Julio Vera, anunciaron que la investigación seguirá su curso para determinar los vínculos de los ahora detenidos en territorio paraguayo y tratar de ponerlos a disposición de la justicia. Indicaron que ambos se manejaban en nuestro país utilizando documentos de identidad de contenido falso.