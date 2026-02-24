Detenida tras ser denunciada por amenazar con arma y despojar a una trabajadora de surtidor de su celular en Pedro Juan Caballero

Una mujer identificada como Laura Pamela Aguilera Servián (30), paraguaya, soltera y comerciante, fue aprehendida en la tarde de este martes en Pedro Juan Caballero. Su captura fue practicada por agentes de la Comisaría Tercera de la ciudad capital de Amambay por disposición del fiscal de turno, Rodrigo Espínola.

La intervención policial se dio luego de que una joven de 19 años, identificada como Camila Rocío Barrios Insfrán, empleada de un surtidor ubicado sobre la ruta PY05 y José Santos Lugo —una de las entradas de esta capital departamental—, denunciara haber sido víctima de agresión. La mujer le habría estirado el cabello, amenazado con arma de fuego y despojado de su celular, con aparente intención de revisar el contenido.

Tras dicho episodio, la denunciada abordó su camioneta Toyota Fortuner y huyó del lugar. Toda la escena de violencia se registró en el lugar de trabajo de la víctima, según la denuncia.

Un informe de la Policía Nacional señala que los efectivos policiales ubicaron a la denunciada en la fracción Santa Teresa y la llevaron hasta la Comisaría jurisdiccional, donde se negó rotundamente al cateo. Dada la situación, intervino la asistente fiscal, abogada Cynthia Morel, a quien finalmente la ahora detenida entregó voluntariamente el celular que habría sustraído de la víctima.

Fiscal analiza conducta de la denunciada

El fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, Rodrigo Espínola, señaló que el episodio suscitado es todavía confuso, ya que la única versión que tiene es la de la supuesta víctima. Está pendiente cotejarla con otros elementos, como testigos —si es que los hubo— e imágenes de circuito cerrado del local, si las hubiera. Espínola informó que dispuso la aprehensión de Laura Pamela Aguilera Servián (30) y que está en proceso de análisis la conducta de la aprehendida para decidir la acción penal que corresponde abrir y dar continuidad a la investigación.

Un dato llamativo es que la supuesta agresora se habría apoderado del celular de la víctima únicamente con el objetivo de revisar su contenido. La motivación de dicha actitud también será objeto de análisis por parte de los investigadores, según el fiscal del caso.

Los intervinientes no informaron si la víctima sufrió alguna herida como consecuencia de la supuesta agresión. La aprehendida fue derivada a la Comisaría 12 de mujeres, donde aguarda la decisión de la justicia.