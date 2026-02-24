Hombre imputado por brutal agresión a niño se presentó ante la Fiscalía y se abstuvo de declarar

Uno de los imputados por la agresión que sufrió un niño el 14 de febrero pasado es Cristian Antonio Pesoa Franco (44), quien hasta hoy permanecía prófugo. El hombre se presentó hoy ante la Fiscalía en compañía de su abogado, Atilio Ramón Florentín Paoli.

Además de Pesoa Franco, también fue imputado por lesión grave Elder Ignacio Lezcano Méndez, ya que ambos están señalados como supuestos autores de la brutal agresión hacia un niño de 11 años en la vía pública, específicamente en Manduvirá esquina Chile, en el centro de Asunción, prácticamente frente al Ministerio del Interior.

Según la documentación del Ministerio Público, el ahora detenido se abstuvo de declarar ante el fiscal Leonardi Guerrero, aunque sí aseguró tener conocimiento de los hechos por el cual se lo acusa.

Asimismo, ante la gravedad y violencia desmedida del ataque, la Fiscalía ahora también supone la existencia del hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa.

Allanamiento en un bar

Como parte de las investigaciones del caso, el martes pasado el fiscal Leonardi Guerrero allanó el bar Absoluto Rock, ubicado en Herrera entre Independencia Nacional y Yegros, en busca de evidencias del ataque.

En el local, se encontró una madera que presumen pudo haber sido utilizada en la agresión, entre otros elementos.

