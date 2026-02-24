Video: frustran supuesto robo y sospechosa habría intentado esconderse en cajuela de auto

Agentes policiales de la Comisaría 6 de Asunción respondieron en la noche del lunes a un llamado de alerta por la presencia de personas con actitud sospechosa en las inmediaciones de un edificio de apartamentos ubicado sobre la calle Cassianof, en el barrio Villa Morra.

Cuando los policías llegaron al sitio a verificar la situación, dos hombres – aparentemente ciudadanos extranjeros, según testigos – huyeron del sitio.

Los uniformados verificaron el automóvil en que los sospechosos llegaron al sitio y descubrieron en la cajuela de este a una mujer aparentemente inconsciente.

Lea más: Asesinan a un guardia y roban su revólver en extraño crimen cometido en Encarnación

El oficial Javier Mendoza, del departamento de Investigaciones de la Policía en Asunción, dijo que la hipótesis es que la mujer que estaba en la cajuela conducía el automóvil en el que llegaron los dos hombres que se fugaron, teniendo en cuenta que una grabación de una cámara de seguridad muestra que, cuando llegaron, ambos bajaron de la parte trasera del vehículo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los investigadores creen que, al ver a los policías que llegaron al lugar, la mujer se ocultó en la cajuela.

“Ella al momento de la verificación estaba desvanecida, no sabemos si es realidad o era una actuación”, dijo el oficial Mendoza.

La mujer, quien aún no fue identificada, pero también sería extranjera, fue trasladada al Hospital de Trauma de Asunción.

Investigación de robo domiciliario

El agente comentó que existe una investigación en curso, por un hecho de robo domiciliario, en la que están identificados los hombres implicados en el hecho de anoche y el vehículo que fue hallado en el lugar de la intervención.

Lea más: ¡Vergonzoso! Robo de cables apaga el fútbol y expone la precariedad de Capiatá

Dentro del rodado, los intervienes hallaron objetos que podrían haber sido utilizados en un hecho de robo domiciliario como destornilladores, guantes, pinzas o “patas de cabra”.