Cae joven con cuatro antecedentes tras hurto de motocicleta en Ñemby

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 7ª Central, tras la denuncia recibida a las 06:30 por el hurto de una motocicleta en el barrio San Carlos de Ñemby.

El comisario Edgar Ramírez informó que, al llegar al lugar, la víctima manifestó que su biciclo contaba con sistema de GPS. A través del rastreo en el teléfono celular, los intervinientes lograron ubicar el recorrido del sospechoso, quien ya se desplazaba a bordo del rodado.

El jefe policial aclaró que el hecho fue caratulado como hurto, ya que el propietario se percató de la desaparición de la motocicleta tiempo después de haberla estacionado.

Sospechoso intentó huir

El sospechoso realizó varias paradas durante su desplazamiento e incluso retiró la chapa del biciclo, presuntamente con intención de reemplazarla para despistar a la Policía. En su mochila llevaba herramientas, entre ellas llaves, un mazo y un cuchillo, que habrían sido utilizados para forzar el sistema de encendido y retirar la matrícula.

Con apoyo de comisarías aledañas y del Grupo Lince, el joven fue cercado en la zona de Pa’i Ñu. Al verse acorralado, arrojó la motocicleta al costado e intentó huir hacia un sector boscoso, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar.

Tenía dos órdenes de captura pendientes

El aprehendido fue identificado como Norman Vidal Lara Benítez, paraguayo, de 21 años, domiciliado en Areguá. Según el informe policial, cuenta con antecedentes por hurto agravado y robo agravado en los años 2023, 2024 y 2025, además de dos órdenes de captura vigentes en causas por robo agravado.

La motocicleta recuperada es una Kenton GTR200 azul, año 2025, propiedad de Alfredo René Morel Morel, de 26 años.

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de Ñemby, quien dispuso la permanencia del detenido en la sede policial y la incautación del biciclo, además de informar a las demás unidades fiscales intervinientes.