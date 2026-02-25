Detienen en Edelira a hombre buscado en Argentina por abuso sexual de su hijastra

Agentes de la Comisaría 82 detuvieron a un hombre con dos órdenes de captura internacional, quien fue verificado durante un patrullaje preventivo realizado la tarde de este miércoles, a las 13:40. El hombre fue aprehendido en la vía pública del barrio San Roque del distrito de Edelira, en el departamento de Itapúa.

Tras constatar que posee notificación roja, los intervinientes dieron participación a la Oficina Regional de Interpol. El hombre fue encontrado sobre la ruta PY06, a bordo de una motocicleta de la marca Leopard HT 150 cc, sin chapa, de color rojo con negro.

La detención se realizó en cumplimiento del oficio 1121/2024, de fecha 23 de septiembre de 2024, en el marco de la causa de “Exhorto de detención con fines de extradición”. La orden de captura fue firmada por el juez penal de Garantías de Asunción, Alfredo Ruiz Díaz.

Es requerido por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, firmado por la jueza María Calina Ardohain. También su detención fue solicitada por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Secretaría Única, firmado por la jueza María Florencia Gómez.

Delitos sindicados

El hombre es buscado por un caso de abuso sexual de una menor de 13 años, agravado por acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con abuso sexual agravado por haber configurado, por las circunstancias de su realización, un sometimiento gravemente ultrajante, por ser el autor encargado de la guarda y por la convivencia preexistente.

Según la investigación, el hombre abusó sexualmente de su hijastra entre los años 2011 y 2019, desde que tenía 13 años. Los hechos se habrían registrado en varias ocasiones en su residencia en una provincia de Buenos Aires, cuando el hombre vivía en el vecino país. Se estima una pena máxima de 35 años en el marco de esta causa, según los informes de Interpol.

El segundo requerimiento responde a una causa en la que se lo investiga por tenencia de estupefacientes y uso de documentos públicos falsos destinados a acreditar la tenencia y habilitación para circular de vehículos. El hombre había sido detenido en 2019 a bordo de un rodado con una chapa apócrifa, además de transportar 146,5 gramos de marihuana.