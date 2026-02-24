Hallan tres vehículos abandonados por banda que asesinó a guardia de seguridad en Encarnación

Agentes del Departamento de Investigaciones en Itapúa, en compañía del agente fiscal de turno Edgar Villaverde, realizaron un allanamiento para la localización de tres vehículos, en un terreno de difícil acceso a orillas del río Paraná.

Los rodados tendrían relación con el crimen cometido la madrugada del lunes, en que un grupo armado asesinó al guardia de seguridad de un supermercado en Encarnación. Los maleantes, tras cometer el homicidio, habrían robado el arma reglamentaria del trabajador del lugar.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/02/10/asi-fue-el-asalto-y-explosion-de-una-empresa-agroindustrial-en-coronel-bogado/

La incursión se desarrolló la mañana de este martes en la compañía Campichuelo, en el distrito de Cambyretá, ubicado a unos dos kilómetros del Santuario Natural de la Virgen de Itacuá.

Los vehículos que fueron hallados serían un Toyota Premio de color gris, con matrícula AAID518; un Toyota IST de color blanco con chapa provisoria IQQ148; y una Nissan Navara de color negro. Los mismos fueron sometidos a pericias de Criminalística.

Relación con el crimen

El vehículo de modelo Premio fue avistado por imágenes de circuito cerrado en la escena del crimen y sería el utilizado por los autores para llegar hasta el supermercado. Desde su interior fue disparado el fusil con el que ultimaron al guardia de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los investigadores realizaron un seguimiento con cámaras del sitio y dieron con el paradero del rodado.

Según refieren, presumen que en total se utilizaron cinco vehículos para la logística de escape y tres de ellos fueron abandonados a orillas del río Paraná.

Hipótesis del crimen

El confuso episodio ocurrido ayer en Encarnación desconcertó a los investigadores porque no hallaron un hilo investigativo fuerte para el despliegue de la logística y armas largas para el asesinato de un guardia de seguridad, solamente para llevarse su arma de fuego.

No obstante, no descartan que el objetivo principal sea cometer un asalto al local del supermercado. Según esta teoría, los maleantes querían utilizar al guardia para que les dé acceso e información, pero “sin querer”, lo asesinaron.

Se puede ver en las imágenes que el guardia se levanta y toma su arma para defenderse y es ahí cuando es disparado una sola vez, pero el impacto lo mató en el sitio.

En el marco de esta línea investigativa, no descartan que se trate del mismo grupo criminal que atracó y explosionó la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado. Esto teniendo en cuenta el tipo de armas y la logística movida para el intento de atraco.