Ulises Quintana se entrega por orden de captura en el caso Berilo

Ante el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado se presentó esta mañana para ponerse a disposición de la Justicia, en cumplimiento de la orden de detención dictada en el marco del caso Berilo.

Un día antes, el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, conocido como “Cucho”, también se entregó ante las autoridades, tras la resolución judicial que revocó sus medidas sustitutivas y dispuso su prisión preventiva.

El juez penal de Garantías Miguel Palacios decretó la prisión preventiva del supuesto narcotraficante y del exdiputado colorado, así como también de Hugo Martín Ríos, todos acusados en el marco del caso Berilo.

Quince postergaciones y sanciones a defensas

El magistrado fijó para el próximo 5 de marzo la audiencia preliminar, en la que deberá resolver si la causa es elevada o no a juicio oral y público. Con el objetivo de garantizar la realización de la diligencia —suspendida en 15 ocasiones— el juez dejó sin efecto las medidas sustitutivas de prisión que beneficiaban a los procesados y ordenó su reclusión.

La medida deberá cumplirse en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o en otro establecimiento que determine el Ministerio de Justicia.

La audiencia preliminar permanece pendiente desde el 16 de mayo de 2022. Según el escrito judicial, la mayoría de las suspensiones obedecieron a recursos de reposición y numerosas recusaciones planteadas por las defensas, que fueron rechazadas en instancias superiores por improcedentes.

El juez Palacios sostuvo que el juzgado aplicó sanciones disciplinarias a abogados que promovieron incidentes considerados dilatorios. Incluso dispuso la realización de audiencias separadas para avanzar con los acusados que no interpusieron recursos. Sin embargo, las chicanas —según el magistrado— continuaron.

Antecedentes de las medidas sustitutivas

Cabaña fue detenido por primera vez el 8 de septiembre de 2018 y obtuvo la suspensión de la prisión preventiva el 7 de septiembre de 2023.

Quintana, por su parte, fue beneficiado con la suspensión de la prisión preventiva el 30 de octubre de 2020, mientras que Ríos accedió a la misma medida el 9 de octubre de 2024.

Los cargos en la acusación fiscal

La acusación presentada por el Ministerio Público en septiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022 señala a Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

En cuanto a Quintana, la Fiscalía lo sindica por presunta asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización que lideraba Cabaña introducía cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que ingresaban al Paraguay y eran trasladados hasta el departamento de Alto Paraná, para posteriormente ser enviados al Brasil.

Además, el Ministerio Público sostiene que Cabaña habría financiado la campaña política de Quintana, un punto central dentro de la acusación en el caso Berilo.