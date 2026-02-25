Video: hallan supuesto cráneo humano en plena vía pública en Asunción

El hecho se registró alrededor de las 19:50 del martes, sobre la avenida John F. Kennedy, esquina Cerro Corá, del barrio Bernardino Caballero, en jurisdicción de la Comisaría 7ª Metropolitana.

Según explicó el suboficial Rafael Oviedo, una vecina identificada como María Teresa López caminaba por la zona con su perro cuando divisó un objeto extraño al costado de una columna. Al acercarse, notó que tenía forma de cráneo humano y dio aviso inmediato al sistema 911.

Agentes policiales acudieron al sitio y constataron que el resto óseo estaba partido aproximadamente por la mitad.

Lea más: Hallan el cuerpo de mujer desaparecida atado a un tronco en la Bahía de Asunción

¿Adorno o resto humano real?

De acuerdo con los intervinientes, el objeto presentaba un aspecto antiguo y estaba barnizado, lo que hace presumir que podría tratarse de algún tipo de adorno. Sin embargo, no se descarta que sea auténtico.

El cráneo se encontraba solo, a unos cinco o seis metros de un cesto de basura y sin otros residuos alrededor. Tampoco se hallaron indicios de rituales ni elementos sospechosos en la escena, que además estaba bien iluminada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la esquina existe un edificio con cámaras de circuito cerrado, cuyas imágenes podrían ser solicitadas para intentar determinar cómo fue a parar el objeto en el lugar.

Fiscalía ordenó peritaje

El caso fue comunicado a la agente fiscal Sandra Fariña, de la Unidad Penal de turno, quien dispuso la intervención de personal de Criminalística para el levantamiento del resto óseo y su remisión al Ministerio Público.

Será el análisis forense el que determine si efectivamente se trata de un cráneo humano o de una pieza decorativa, en un episodio que generó sorpresa y preocupación entre vecinos de la zona.