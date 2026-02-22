Hallan el cuerpo de mujer desaparecida atado a un tronco en la Bahía de Asunción

​Alrededor de las 10:00 de este domingo, ocupantes de una pequeña embarcación divisaron lo que parecía ser una cabeza humana sumergida a pocos metros de la orilla. Tras el aviso a la Prefectura Naval y a la Policía Urbana y Turística, se procedió al rescate del cadáver.

​La comisario Evangelina Escalante detalló que el cuerpo no estaba totalmente a flote debido a un lastre.

“Tenía un tronco de madera de aproximadamente un metro atado a los tobillos mediante una campera tipo rompevientos y bolsas de polietileno”, especificó.

También se encontró un teléfono celular, G. 50.000, sus zapatillas y lentes de vista, todo guardado en bolsas de polietileno y sujeto a la cuerda de su short.

Por su parte, el médico forense detectó una herida contusa en la cabeza, aunque preliminarmente se sospecha que el golpe pudo ser posterior al fallecimiento.

La desaparición fue denunciada el sábado

​La desaparición de Sonia fue denunciada, en la anoche del sábado, por su hermano Cristian Silva Céspedes, en la Comisaría de Trinidad. Según el relato, la mujer, quien padecía de depresión y estaba bajo medicación, solicitó un servicio de la plataforma Bolt a las 22:00 del sábado.

​Antes de marcharse en un Toyota Ractis color plateado, dejó una carta de despedida dirigida a su sobrino y su prima, donde distribuía sus pertenencias: su auto y ropa, y agradecía a la familia. Además, borró sus redes sociales y apagó su teléfono celular.

​Hipótesis

El oficial Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización, confirmó que las prendas y joyas coinciden plenamente con la descripción de la desaparecida, pero se mostró cauto sobre la mecánica de la muerte.

​“Es muy llamativa la forma en que se encontró el cuerpo, atado a un tronco. No podemos determinar aún si ella misma realizó esa acción o hubo participación de terceros”, explicó el oficial.

​La agente fiscal de turno ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, que será determinante para establecer la causa de muerte.

Paralelamente, se solicitó formalmente a la plataforma Bolt el registro del viaje para identificar el punto exacto donde la mujer descendió del vehículo, así como la geolocalización de su tarjeta SIM.