Militares intervienen tras asalto con explosivos en Naranjal

El presidente Santiago Peña firmó ayer el decreto que dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental. Esto incluye los ríos nacionales, fronterizos e internos, con la finalidad de garantizar la seguridad interna, dentro del marco legal establecido en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó que ya se puso en práctica el decreto, pues informó que personal del CODI ya intervino en un operativo antidrogas en Pilar, departamento de Ñeembucú, y ante el asalto con explosivos a un banco en Naranjal, departamento de Alto Paraná.

Resaltó que la intervención en Naranjal demuestra lo “útil” que resulta el decreto promulgado ayer, ya que permite a los militares cooperar de forma inmediata con la Policía en la investigación.

“El comandante de FTC ya está en el lugar y coordinando sus acciones con el comisario encargado de la investigación. Otro detalle: la Dimabel está enviando agentes vía aérea a Naranjal para levantar los indicios de explosivos y cartuchos servidos para realizar la trazabilidad, así como ocurrió en el último asalto en Vallemí”, mencionó.

Alcance del decreto y coordinación con la Policía

El ministro explicó que el decreto no implica militarización en las calles. Mencionó que se trata de extender la jurisdicción de la intervención militar para que sean empleados en caso de necesidad, en coordinación con la Policía y la Senad, con control de la Fiscalía y autorización del Poder Judicial.

“No implica militares a las calles. Sí que elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, en condiciones de enfrentar a grupos criminales que, naturalmente, son un peligro muy grande para la ciudadanía. Son estos grupos que tienen armas de guerra, entrenamiento ‘ñembo’ militar”, dijo.

Según precisó, el comandante del CODI es el encargado de poner en práctica este decreto. “La operatividad no va a cambiar. Va a ser la misma que se venía realizando con la FTC Norte y FTC Sur. Con este decreto vamos a tener el ropaje legal para intervenir en cualquier punto de la Región Oriental”, agregó.

Mencionó que la intención no es quitarle atribuciones a la Policía Nacional, sino realizar una tarea en conjunto. En total, con este decreto, los militares cubrirán siete departamentos a nivel país.