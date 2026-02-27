Video: incendian vehículo con una bomba molotov en Asunción

Durante la madrugada del ayer, Nicolás Sacco descendió de su vehículo para ingresar a su casa ubicada en el barrio doctor Francia de Asunción. Ya en el interior de su domicilio, el joven escuchó una explosión y al ver a la calle, vio su automóvil incendiándose.

Según la víctima, entre el intento de apagar las llamas y también calmar a su madre que sufre de presión alta, ya no pudo evitar que su propiedad se queme por completo.

“Obviamente prioricé tranquilizarle a ella (su madre), que no se desmaye y en ese ínterin se prendía más la llama. No quería arriesgarme a acercarme y que explote el auto”, comentó.

Asimismo, detalló que mediante imágenes de circuito cerrado se ve que una persona sería la que arroja una bomba molotov hacia su automóvil.

Sin amenazas y hecho similar

Otro punto que detalló la víctima es que él no recibió ningún tipo de amenaza y tampoco podría saber de quién se trata, sino, espera que las autoridades puedan identificar al autor del hecho.

“No tengo idea de quién es; no tengo ningún tipo de amenaza, nada de rivalidad y no le debo nada a nadie. Fue un shock y no sé qué tipo de persona puede hacer esto; saqué un préstamo para comprar y laburar en esto. Que te pase es desconcertante”, agregó.

También mencionó que tiene conocimiento sobre otro caso similar que se registró en el mismo barrio, donde dos personas quemaron el vehículo de una joven.

“Es lamentable tener que vivir esto porque le puede pasar a cualquiera”, sentenció.

