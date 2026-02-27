Video: sustraen un camión y una bobina de cable de una empresa en Limpio

En la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 03:00, un supuesto exempleado de una empresa tercerizada que presta servicios a la Administración Nacional de Electricidad ingresó a la empresa UVIPA de Limpio y se llevó un camión Scania y un rollo de cable.

El hecho ocurrió sobre las calles Rodríguez de Francia c/ Mayas. Del lugar sustrajo un camión Scania modelo PM94 de color rojo y una bobina de cable protegida de 70mm, de aproximadamente 2.023 metros.

Según el reporte policial, dos sujetos ingresaron al lugar, interceptaron al guardia en la caseta y lo maniataron. Minutos después, el trabajador de seguridad escuchó el ruido de un camión y al momento de lograr desatarse salió a pedir ayuda.

A las 03:45, los malvivientes descargaron el rollo de cable en otro vehículo y abandonaron el camión a pocos kilómetros del local. Esto se pudo comprobar gracias a las cámaras de seguridad del lugar.

Al sitio acudieron y llevan adelante la investigación personal del Departamento de Automotores, así como la Unidad Fiscal de Turno N° 2, abogada Sara Torres.