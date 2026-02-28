Allanan laboratorio de drogas y detienen a tres supuestos narcotraficantes en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero, efectuaron este sábado un allanamiento en el barrio María Victoria de esta capital departamental; durante la intervención, detuvieron a Gustavo Leonor Moray Sanabria, de 39 años, con antecedentes penales por posesión y tráfico de Cocaína, además de coacción grave y con orden de captura por violencia familiar. Igualmente fueron privados de libertad, Edgar Sanabria Ferreira, de 28 años y Huber Vitalo Navarro, este último de nacionalidad peruana.

Del poder de los mismos se incautó una escopeta, además de municiones, restos de clorhidrato de cocaína que estaban en el interior de bandejas que sirven como molde para el procesamiento de estupefacientes, una balanza, joyas, documentos, cuatro celulares y un cuaderno de anotaciones.

Lugar allanado era un centro de procesamiento de drogas, afirman

El subcomisario Luis Gamarra, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, señaló que las evidencias incautadas permiten determinar que el lugar allanado era un centro de procesamiento de sustancias estupefacientes; el jefe antidrogas destacó que hallaron una agenda en la que fueron detectadas varias anotaciones sobre movimientos de drogas peligrosas.

Por su parte, el comisario principal Sergio Sosa, jefe de Seguridad y Prevención de la Dirección de Policía de Amambay, valoró el procedimiento como “altamente positivo”, ya que además de la captura de sospechosos, fueron encontradas importantes bases para una exhaustiva investigación. “Se ha iniciado el desbaratamiento de una red con ramificaciones por todo el Departamento y en otros lugares”, indicó Sosa.

Lea más: Atrapan en Pedro Juan Caballero a dos brasileños requeridos por la justicia de su país

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las evidencias incautadas serán sometidas a pericia y los detenidos quedaron a disposición del fiscal antidrogas Celso Morales.