Vuelco sobre la ruta Isla Umbú–Mayor Martínez deja solo daños materiales

Un accidente de tránsito con derivación en vuelco se registró cerca del mediodía de este sábado sobre la ruta que une las localidades de Isla Umbú y Mayor Martínez, dejando como saldo importantes daños materiales, pero sin personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:05 horas, según el reporte de la Comisaría N° 9 de Isla Umbú, que tomó conocimiento a través de transeúntes que alertaron sobre el percance.

El vehículo involucrado es una camioneta Toyota Land Cruiser color plateado, año 1998, con chapa N° AAHI 056, que era guiada por su propietario, César David Gill Morínigo (34) , domiciliado en la ciudad de Ypané, departamento Central.

Segun los intervinientes, al llegar al sitio, encontraron el rodado volcado hacia el sector norte de la ruta, mientras que el conductor estaba fuera del vehiculo, sin presentar lesiones.

De acuerdo al relato del propio afectado, se dirigía a la localidad de Mayor Martínez cuando, al alcanzar el lugar del hecho, reventó la cubierta delantera derecha de la camioneta, lo que provocó la pérdida de control y posterior vuelco a un costado del camino.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, quien dispuso que el vehículo permanezca a cargo de su conductor.