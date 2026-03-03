Controlan el incendio de un depósito de Asunción

Bomberos voluntarios confirmaron que cerca de las 9:15 recibieron el reporte de un incendio dentro de los depósitos de la empresa “ASUBOX”, que se dedica a alquilar espacios de almacenamiento.

Al llegar al sitio, se encontraron con que cuatro de los depósitos ya estaban siendo afectados por las llamas. Dentro de cada uno se encontraban distintos tipos de artículos, entre ellos telas, fuegos artificiales y otros objetos más.

Se desconoce el origen del incendio, pero se habría iniciado dentro de un contenedor que tenía principalmente telas, según detalló el bombero voluntario Jorge Aveiro.

El fuego fue controlado rápidamente por las primeras unidades de bomberos en llegar al sitio. A estas horas, se realizan las tareas de remoción y enfriamiento, para evitar que se reactiven las llamas.

