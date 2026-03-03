Denuncian tentativa de rapto de un niño de 12 años en Yatytay

Un supuesto hecho de tentativa de trata de un menor fue registrado en la Comisaría 18ª del distrito de Yatytay, en el departamento de Itapúa. Un menor de 12 años habría sido la víctima, según la denuncia de sus padres.

Los intervinientes refirieron que el menor fue enviado a una despensa a las 21:30 de este lunes, momento en que fue interceptado por un vehículo y varias personas intentaron forzarlo a subir. Posteriormente, el niño habría huido en dirección a su vivienda.

Según los investigadores, por el susto el menor no pudo dar detalles del tipo de rodado o de las personas involucradas en el hecho. Fue informado del caso el Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

El distrito de Yatytay se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de Encarnación, en el noreste del departamento de Itapúa, lindante con los distritos de Natalio, Tomás Romero Pereira y San Rafael del Paraná.

Antecedentes similares

El pasado 25 de marzo de 2025, una mujer denunció un hecho similar, que sucedió en la compañía San Luis de San Juan del Paraná. Su hijo de 11 años fue tomado por desconocidos que intentaron subirlo por la fuerza a una furgoneta, cuando salía de la escuela.

Según lo relatado por la víctima, dos hombres intentaron forzarlo a ingresar a una furgoneta que era guiada por una mujer. Él logró escapar de los presuntos captores y huyó hacia una chacra hasta llegar a su vivienda. Declaró que habría mordido a uno de los hombres y pateado al otro para poder dejarlos atrás.