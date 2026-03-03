Hombre que agredió a su abuela poseía orden de captura por violencia familiar en Concepción

El domingo último, 1 de marzo, una persona que vive frente a la casa de Cristhian David Acevedo, de 28 años, grabó un video donde se ve al hombre tomando del pelo a su abuela. Antes la mujer había caído al suelo, su nieto se acerca y retira un sillón que estaba cerca de la anciana, que tiene dificultades para movilizarse y además es discapacitada visual.

Policías de la comisaría 9ª del barrio Villa Armando fueron alertados por los vecinos. Los uniformados llegaron a la casa ubicada en la Fracción Oga Renda, del barrio San Luís y encontraron al hombre frente a su vivienda.

Los policías le solicitaron su documento de identidad, al ingresar el número de cédula al sistema se conoció que poseía orden de captura preventiva por violencia familiar.

La orden había sido firmada por el agente fiscal Joel Cazal Cristaldo el 14 de octubre de 2025.

Sobre la agresión a la anciana no se presentó ninguna hasta la mañana de este martes.