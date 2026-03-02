Cae presunta “descuidista” con cuatro órdenes de captura tras intento de hurto en farmacia

El procedimiento se inició alrededor de las 14:00 del lunes, cuando a través del sistema 911 se recibió una denuncia sobre personas sospechosas que habrían ingresado a un local de la cadena Farmacenter, ubicado sobre la avenida España y Pitiantuta, en Asunción.

Según explicó el subcomisario Luis Brizuela, de la Comisaría 19ª Metropolitana, las empleadas reconocieron a las mujeres a partir de imágenes compartidas entre distintas cadenas de farmacias, donde ya habían sido señaladas por presuntos hurtos anteriores.

Al llegar al sitio, las sospechosas ya se habían retirado, por lo que los uniformados realizaron un patrullaje preventivo sobre la avenida España, logrando interceptarlas a la altura de Marcelino Noutz.

Sin documentos y con cuatro órdenes de captura

Una de las aprehendidas se negó inicialmente a proporcionar su identidad y no contaba con documento personal, por lo que fue trasladada a la sede policial para su identificación mediante el sistema AFIS.

Finalmente, la mujer accedió a brindar sus datos, constatándose que se trataba de María Griselda Pereira Rivarola, de 44 años, quien registraba cuatro órdenes de captura: una por hurto en 2022 y tres en 2023, entre ellas una por hurto agravado.

Tras la verificación en el sistema informático de la Policía Nacional, se procedió a su detención y se comunicó el hecho al juzgado interviniente.

Modus operandi: distracción y perfumes costosos

De acuerdo con el relato policial, las sospechosas actuaban en conjunto. Mientras una distraía a la cajera con consultas, la otra aprovechaba para guardar productos entre sus pertenencias o debajo de la ropa.

Generalmente, sustraían perfumes de alto valor, además de cremas y champús, artículos que posteriormente serían revendidos.

En el caso puntual ocurrido este lunes, no lograron concretar el hurto, ya que las funcionarias del local permanecieron atentas y frustraron el intento.

La segunda mujer aprehendida recuperó su libertad por disposición fiscal, debido a que no fue sorprendida en flagrancia ni contaba con orden de captura vigente.