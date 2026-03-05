Video: intendente cartista de Canindeyú agrede con látigo a periodista

El jueves tuvo lugar un incidente de agresión en Laurel, departamento de Canindeyú, protagonizado por el intendente de esa localidad, el cartista Pedro Karjallo Pérez (ANR, Partido Colorado), quien agredió físicamente a un periodista local.

El incidente ocurrió en una vivienda de la expareja del intendente Pérez, a donde el periodista Juan Alcaraz había acudido para tomar una denuncia, aparentemente relacionada a un presunto hecho de violencia familiar, según manifestó el comunicador hoy al medio Megacadena.

Sin embargo, el intendente llegó al sitio y, en presencia de niños que estaban en el lugar, lo atacó utilizando una “guacha”, un látigo normalmente usado para arrear ganado.

Según se observa en un video del incidente que se viralizó en redes sociales, Alcaraz no reaccionó contra el jefe comunal, sino que intentó huir mientras que el político lo perseguía y lo golpeaba.

El periodista afirmó que el intendente también rompió el parabrisas de su automóvil.

Alcaraz anunció que denunciará el hecho ante el Ministerio Público.

Intendente no se arrepiente

El intendente Karjallo Pérez, por su parte, dio declaraciones hoy a la radio 780 AM en las que acusó al periodista y a su expareja de una “traición”, aunque fue poco claro sobre esa afirmación.

“Yo me fui para sacarle de ahí, me respondió mal, por eso tuve que actuar con guacha”, dijo el jefe comunal cartista, quien dijo no estar arrepentido de sus acciones.

Dijo sentir que la agresión está justificada porque, según su interpretación, el periodista incurrió en “invasión de propiedad privada”.