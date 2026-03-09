Voraz incendio consumió dos aulas de una escuela rural en Yatytay

Dos aulas fueron afectadas por un voraz incendio que ocurrió la madrugada del domingo en la Escuela Básica Nº 5214 “Tres de Mayo”, ubicada en la Compañía Bonanza del distrito de Yatytay, en el departamento de Itapúa. Los bomberos voluntarios acudieron al sitio cerca de las 3:30, según el reporte.

La principal sospecha de los intervinientes es que el siniestro pudo haberse iniciado debido a un cortocircuito. Los vecinos de la comunidad colaboraron para sofocar las llamas y salvar algunos mobiliarios que estaban en el pasillo afectado.

Se registraron daños materiales en los muebles de una de las aulas, que quedó prácticamente destruida. También el techo de una de las aulas cedió tras la incineración.

La Supervisión Pedagógica a cargo realizó un informe sobre las afectaciones para que se puedan tramitar los pedidos de reparación de emergencia tras el trágico suceso.

Clases en pasillos

La institución educativa alberga tanto a la escuela como al colegio Nacional Tres de Mayo, en el mismo predio.

Se informó que los estudiantes afectados darán clases en los pasillos, el comedor y la dirección mientras se gestiona algún tipo de solución para las afectaciones. La escuela rural cuenta con alrededor de 100 estudiantes matriculados, desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

El docente de la zona, Julio Coronel, manifestó que se trata de una comunidad carenciada, ubicada a orillas del río Paraná, a más de 135 km de la ciudad de Encarnación. La mayoría de los pobladores locales son jornaleros que incluso trabajan del lado argentino de la frontera y cruzan todos los días el río, indicó.

Los pobladores aguardan la respuesta de las autoridades, a quienes solicitan apoyo no solo para recuperar la estructura dañada, sino también los elementos que contenía, como aires acondicionados, ventiladores y muebles que se perdieron en el incendio.