Agentes de Investigaciones incautan un rodado de dudosa procedencia en Ayolas

El informe del área de Relaciones Públicas de la Dirección de Policía de Misiones señala que el procedimiento se realizó aproximadamente a las 11:00 de este martes. Durante la intervención, los agentes incautaron un vehículo automotor que presentaba características que generaron sospechas. El rodado corresponde a un automóvil de la marca Citroën, color blanco, con chapa Nº HDL 608.

Según los datos proporcionados por los intervinientes, el automóvil se encontraba al mando de Marcelo Gabriel Cáceres (33). Durante la verificación de los documentos, el conductor presentó una cédula verde del Registro Único del Automotor que sería presumiblemente falsificada. Asimismo, los agentes constataron que las chapas del vehículo también serían apócrifas.

Ante esta situación, Cáceres procedió a realizar la entrega voluntaria de la llave y del vehículo a los agentes intervinientes. El rodado quedó bajo custodia policial mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer la procedencia del automóvil y verificar la autenticidad de los documentos presentados durante el procedimiento.

Posteriormente, el hecho fue comunicado al fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de la ciudad de Ayolas, Hugo Dávalos. El representante del Ministerio Público dispuso que el vehículo sea trasladado hasta la sede fiscal de la ciudad, donde quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

En tanto, el conductor fue dejado en su domicilio en libre comunicación y a disposición de la unidad fiscal de turno. De acuerdo con los datos preliminares, se prevé que el hombre sea convocado a prestar declaración indagatoria durante la jornada de este miércoles, en el marco de la investigación abierta sobre el caso.

