Desarticulan esquema de abigeato que operaba en el Chaco

El caso de abigeato se inició el 14 de febrero pasado, cuando policías del Departamento de Lucha Contra el Abigeato arrestaron al capataz Alberto Magno Giménez, de 46 años, al detectar que este aparentemente mintió sobre el supuesto asalto que sufrieron en su lugar de trabajo, la estancia Santa Marta, situada sobre la Ruta Ñ, a 20 kilómetros de la Ruta PY09, a la altura de la colonia Pa’i Puku, distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

El capataz dijo inicialmente a la Policía que fueron tomados de rehenes por asaltantes que robaron 109 cabezas de ganado de la hacienda, aunque después de ser presionado terminó confesando que él mismo vendió los animales, que fueron sacados de la zona en dos camiones transganados.

Ante esta situación, el capataz quedó preso por orden del fiscal Irán De Jesús Suárez Galeano, quien lo imputó por hurto agravado en banda y abigeato en grado de complicidad. El capataz está en la cárcel.

Con esos datos, los policías de Abigeato localizaron dos días después, es decir, el 16 de febrero, uno de los camiones que fueron utilizados y a la vez apresaron al chofer del vehículo, Nelson Mariano Zalazar Valdez, de 31 años.

Fue en el puesto de control de la colonia Parirí, sobre la Ruta PY12, en el distrito de José Falcón, departamento Presidente Hayes.

24 horas después hallaron el transganado

Solo 24 horas después, el 17 de febrero, fue encontrado el otro camión transganado y detenido también su conductor, Fernando Daniel Benítez Amarilla, de 30 años.

El hallazgo sucedió en un taller mecánico denominado Luz Diesel, en la ciudad de Limpio, departamento Central.

Los dos conductores están imputados por reducción y abigeato en grado de complicidad. Fueron beneficiados con arresto domiciliario.

Ese mismo día, el equipo policial efectuó un allanamiento en un establecimiento de confinamiento ganadero situado en la Calle 16 Acaray, a kilómetros de la Ruta PY02, en el municipio de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

En ese lugar se recuperaron 64 cabezas de ganado del lote que fue robado de la estancia Santa Marta, aunque también se encontraron los cueros de varios otros animales de la misma estancia chaqueña que ya habían sido faenados.

El dueño de este establecimiento le pagó al dueño de la estancia Santa Marta por los animales que llegó a faenar.

El supuesto contratante de los choferes

La siguiente acción investigativa fue la captura de Juan Walberto González Amarilla, de 42 años, registrada el 24 de febrero pasado, también en Limpio.

Este habría sido el contratante de los choferes que sacaron los animales robados de la estancia Santa Marta del Chaco.

Fue imputado por reducción y abigeato en grado de complicidad. Guarda reclusión preventiva.

Con todos estos avances, más los testimonios de los detenidos, los policías de Abigeato finalmente identificaron a los supuestos líderes del esquema, es decir, los que habrían convencido al capataz de vender los animales de su patrón y después organizaron el traslado de las vacas hasta el confinamiento de Minga Guazú.

Fue así que el 9 de marzo los investigadores de la Policía y la Fiscalía hicieron cuatro allanamientos relacionados con el megaabigeato en el Chaco, el primero de ellos en La Pastora y los otros tres en Coronel Oviedo, distritos del departamento de Caaguazú.

El primer operativo

El primer procedimiento fue capturado el presunto líder de la banda, Fermín Cohene Mendoza, de 29 años, quien tenía más de G. 50 millones en billetes de G. 100 mil falsos, así como una camioneta Toyota Fortuner blanca que sería mau.

En otro cateo cayó su hermano mayor, Rodi Cohene Mendoza, de 30 años, quien a su vez tenía unos G. 138 millones en billetes de G. 100 mil falsos, así como también una camioneta Toyota Fortuner blanca que igualmente sería irregular.

Otro apresado resultó ser Ricardo Gabriel Vera Leiva, de 34 años, quien tenía celulares probablemente vinculados con la investigación.

El último allanamiento fue en el estudio jurídico y contable San Miguel, donde se habrían falsificado algunos documentos usados para el traslado de los animales robados desde el Chaco hasta Minga Guazú.

El fiscal Irán Suárez presentaría imputaciones mañana miércoles, ya que la defensa de los últimos detenidos pidió prórroga para declarar.

Los hechos punibles que podrían ser atribuidos son hurto agravado en banda, reducción y hasta producción de monedas no auténticas.