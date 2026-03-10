Aprehenden en Costanera Asunción a adolescente con arma de fuego

En horas de la tarde del lunes, la Policía Nacional reportó la aprehensión en Asunción de un adolescente de 16 años sindicado como supuesto autor de un hecho de robo agravado.

Según el informe policial, agentes del departamento de Seguridad Turística de la Policía se hallaban en proceso de seguimiento de un hecho de robo cuando divisaron frente a su base – ubicada en la Costanera Norte de la capital – a un joven con “actitud sospechosa”.

Tras una persecución, los uniformados lograron dar alcance al sospechoso en el puente sobre el cauce Perú y descubrieron que el mismo portaba un revólver de calibre 38.

Lea más: Detienen al segundo sospechoso del asesinato de un cambista durante un asalto en Cambyretá

Según comentó una portavoz policial, el menor afirmó que el arma pertenece a amigos suyos y que él solo la estaba guardando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El adolescente fue trasladado a la base de Seguridad Turística y la fiscal Carina Serón dispuso que el mismo sea puesto a disposición del Juzgado de la Niñez y Adolescencia.