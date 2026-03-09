Detienen al segundo sospechoso del asesinato de un cambista durante un asalto en Cambyretá

Una comitiva fiscal-policial desarrolló un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Santo Domingo de Encarnación, en búsqueda de uno de los presuntos autores materiales de un asalto en grado de tentativa con desenlace fatal, cometido el pasado 9 de octubre de 2025. Resultó víctima fatal en el hecho investigado el cambista Estanislao Casco Acosta (74), en el barrio Las Carmelitas del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.

El operativo se realizó desde las 16:00 y resultó en la detención de Raúl David Pérez Silva (27), quien quedó a cargo de la fiscal de la causa, Lorena Castelví, de la Unidad Penal Nº 6 de la Fiscalía de Encarnación.

El detenido cuenta con antecedentes por robo y hurto agravado. Según los detalles de la investigación, Pérez se había fugado del país tras el homicidio y habría retornado recientemente, por lo que se realizó un seguimiento para lograr su aprehensión.

Se trataría del segundo detenido en el marco de esta causa. El primero fue localizado el 10 de octubre de 2025, en la ciudad de Cambyretá. Fue identificado como Leandro Alfredo Portillo Achucarro (29), oriundo de Ciudad del Este, y también cuenta con varios antecedentes por hurto y robo.

El caso investigado

La tarde del jueves 9 de octubre de 2025, un grupo armado compuesto por cuatro hombres interceptó en su vehículo a Estanislao Casco Acosta (74), un cambista que se dirigía a su domicilio en el barrio Las Carmelitas de Cambyretá.

Cuando los asaltantes lo intimaron, el septuagenario desenfundó un arma y se inició una balacera, en la que los maleantes terminaron por asesinarlo y luego se dieron a la fuga. Los mismos abandonaron a pocas cuadras su vehículo, un Toyota Corolla blanco con matrícula ABTA 142, para robar de la vía pública un Toyota Ractis color gris y continuar su escape, hasta abandonarlo en Cambyretá.

Los investigadores presumen que los dos involucrados en esta causa tuvieron contactos tras compartir reclusión en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso). Además, Pérez sería uno de los que disparó contra la víctima, según las investigaciones.ones.