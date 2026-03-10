Joven argentina murió en un incendio provocado en Nanawa

Lo que parecía el incendio de una precaria vivienda en el barrio Quinta de Nanawa terminó con la apertura de una investigación por el asesinato de Amalia Beatriz Cáceres González (19), ciudadana argentina.

Según los datos preliminares, la principal autora del hecho sería Porfiria Diana Giménez Aguirre (34), expareja del novio de la víctima fatal, Cristhian Rolón Maidana (40). Ambos fueron detenidos como principales sospechosos del crimen y están a disposición fiscal.

El hecho ocurrió el lunes y fue reportado a la Comisaría Séptima de Nanawa, cuyos agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de auxilio.

El comisario principal Evaristo Ocampos, jefe de la dependencia policial, explicó que al llegar encontraron la vivienda en llamas a orillas del río Pilcomayo, en la zona de frontera con Argentina.

Bomberos voluntarios acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego. Al ingresar, se encontraron con el cuerpo de la joven argentina.

Hipótesis del móvil del crimen

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la víctima, el crimen habría ocurrido tras un violento conflicto motivado por celos, según señaló el comisario.

De acuerdo al relato, la presunta autora habría llegado hasta la vivienda donde se encontraba su expareja con la joven víctima. En ese momento, habría iniciado un altercado que derivó en una agresión física.

“La versión de la madre es que la mujer encontró a su expareja con la víctima, hubo un conflicto, la golpeó y luego roció la casa con combustible, aparentemente nafta”, explicó Ocampos.

La denuncia señala que la joven habría quedado inconsciente tras la golpiza, momento en que la sospechosa habría incendiado la vivienda.

Detenidos y sus antecedentes

Tanto la pareja de la víctima fatal como la exnovia del mismo fueron detenidos por la Policía luego de la denuncia. Ambos se encuentran siendo investigados por presunto homicidio doloso.

De acuerdo con datos policiales, Giménez Aguirre cuenta con antecedentes por violación de la Ley 716, mientras que Rolón Maidana registra antecedentes por homicidio doloso en grado de tentativa e incendio.