CGR detecta posibles irregularidades en Caminera con cargos y robo de combustible

La Contraloría, ente cuyo titular es Camilo Benítez, remitió al Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Claudia Centurión, los antecedentes de una denuncia ciudadana por la presunta designación irregular en cargos de los funcionarios públicos en la Patrulla Caminera, a cargo de Ignacio González.

Estos son: el Director Operativo Amado Orihuela Figueredo; el Inspector superior Darío Gustavo Lugo Caballero; el inspector superior Ramón Antonio Cabrera Noguera y la Jefa Interina del Departamento de Administración y Contabilidad Patricia Monserrat Zelada Benítez.

Se concluye que Orihuela no cumple con el perfil requerido para ocupar el cargo. “No se ha hallado documentación que acredite que el citado funcionario haya ocupado efectivamente los cargos de Coordinador Regional, Jefe de Zona y Jefe de Destacamento, los cuales constituyen requisitos expresos”, señala.

Agrega que Lugo Caballero tampoco ocupó los cargos previos necesarios y que Zelada Benítez no tiene título universitario que requiere el cargo sin mencionar que recién está cursando los primeros meses de una carrera universitaria similar. En sus respectivos descargos, todos negaron las acusaciones.

Chapa y combustible

En cuanto al caso de Ramón Antonio Cabrera Noguera, la denuncia en su contra fue remitida a la Fiscalía por presunto hecho punible. Fue denunciado que durante su gestión como jefe de transporte, habría sustraído la chapa oficial EAE-754 de una patrullera perteneciente al ente, para colocarla en su vehículo particular, a fin de realizar carga de combustible.

Este negó la acusación y destacó que la desaparecida Secretaría Nacional Anti Corrupción archivó la misma denuncia y que la fotografía que acompaña la denuncia es un montaje.