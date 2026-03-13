Condenan a 28 años de prisión a hombre que asesinó a su esposa y a su hija de 14 años en Canindeyú

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Hugo Medina, Sofía Jiménez y Bonifacio Rojas, resolvió condenar a 28 años de pena privativa de libertad a Benítez Melgarejo. Durante el juicio, el representante del Ministerio Público de Paraguay logró demostrar la responsabilidad del acusado en el hecho punible de feminicidio, en el que resultaron víctimas su pareja y su hija adolescente.

Si bien la Fiscalía solicitó una condena de 30 años, el tribunal optó por imponer una pena de 28 años, considerada igualmente una de las más altas aplicadas en el departamento por este tipo de delito.

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Discusión terminó en tragedia

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2023, alrededor de las 19:20, en una vivienda ubicada en la colonia Jamaica del distrito de La Paloma del Espíritu Santo.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hoy condenado mantuvo una fuerte discusión con su pareja en presencia de sus cinco hijos. En medio del altercado, el hombre manifestó que “le iba a solucionar su problema”.

Acto seguido, bajó la llave de la energía eléctrica de la vivienda, tomó un cuchillo y atacó a su esposa, a quien apuñaló en reiteradas ocasiones en diferentes partes del cuerpo.

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Hija intentó defender a su madre

Durante el violento episodio, la hija de 14 años de la pareja intentó intervenir desesperadamente para socorrer a su madre. Sin embargo, el agresor también la atacó con el cuchillo, hiriéndola gravemente en la zona del abdomen.

Tras el ataque, el hombre huyó del lugar.

Vecinos auxiliaron a las víctimas y las trasladaron para recibir atención médica, pero tanto la mujer como la adolescente fallecieron a consecuencia de las graves heridas sufridas.

El caso generó una profunda conmoción en el departamento de Canindeyú, debido a la brutalidad del ataque y a que el hecho ocurrió frente a los hijos de la pareja.